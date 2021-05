Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite se pregatesc sa puna capat situației pandemice. Oficialii din sistemul sanatații se focuseaza in continuare asupra vaccinarii a cat mai multor americani, informeaza Reuters . Potrivit coordonatorului Casei Albe pentru raspunsul la criza coronavirusului, Jeff Zients, aproximativ 58% dintre…

- Pana in prezent, in SUA au avut loc mai multe incidente de reactii alergice, inclusiv episoade grave, anafilactice, dupa vaccinarea cu vaccinuri ale Pfizer/BioNTech si Moderna. In luna ianuarie, Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor a anuntat ca reactiile alergice apar cu o rata de 11,1 la…

- Un studiu al cercetatorilor de la Institutul National de Alergii si Boli Infectioase din Statele Unite a confirmat ca activarea imunitații celulare, pe care se bazeaza vaccinul romanesc anti-Covid, este cea mai eficienta in lupta cu virusului. Mai mult, acest tip de imunitate poate dura pana la 17 ani,…

- Compania farmaceutica AstraZeneca a redus miercuri de la 79% la 76% eficienta vaccinului sau impotriva COVID-19 in actualizarea studiului din SUA dupa ce autoritatile americane i-au cerut o revizuire a datelor initiale. Rezultatele, foarte asemanatoare cu cele originale, indica si o eficienta de 85%…

- Data Safety Monitoring Board, un comitet independent care a monitorizat studiul clinic, și-a exprimat ingrijorarile cu privire la informații incomplete oferite de AstraZeneca. Carantina in București? Capitala a depașit rata de incidența de 6 la mie „Ceea ce ar fi putut construi o imagine completa…

- Datele sugereaza ca simptomele de Covid-19 pot sa fie resimtite de persoanele care au contractat boala pana la noua luni de la infectare, a declarat, miercuri, consilierul medical sef al Casei Albe, dr. Anthony Fauci, relateaza CNBC . Cercetatorii Universitatii din Washington au constatat recent ca…

- Epidemiologul-șef al SUA a declarat, pentru CNN, ca persoanele care au fost imunizate anti-COVID vor putea sa renunțe la mai multe masuri restrictive, inclusiv la cea a carantinei dupa contactul cu o persoana infectata. Directorul Institutului National pentru Alergii si Boli Infectioase din SUA a afirmat…

- Usor-usor o sa revenim la normalitate. Sigur, nu ne e clar daca normalitatea va mai reveni vreodata la ce era inainte de 2020. Totusi, Anthony Fauci, directorul Institului National de Alergii si Boli Infectioase din SUA, spune ca se asteapta ca americanii sa poarte masca si in 2022, trnsmite Mediafax.ro.…