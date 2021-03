Doză ridicată de ironie: Praf radioactiv din Sahara a ajuns deasupra Franței, țara care a efectuat teste nucleare în deșertul african Praful din Deșertul Sahara suflat înspre nord de vânturile sezoniere a adus în Franța nu doar lumina și apusuri spectaculoase ci și un nivel anormal de radiații, potrivit unui ONG din aceasta țara citat de Euronews.



Asociația pentru Controlul Radioactivitații în Vest (Acro), un ONG care monitorizeaza nivelul radiațiilor spune ca acestea nu sunt periculoase dar ca au ajuns în Franța cu o doza ridicata de ironie.



Acro afirma ca radiațiile provin de la teste nucleare efectuate de statul francez în deșertul algerian la începutul anilor 1960,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

