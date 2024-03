Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care calatoresc in Franța sunt avertizați de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ca in urma intrunirii Consiliului de Securitate, s-a decis ridicarea planului „Vigipirate” la nivelul cel mai inalt, „urgența atentat”.

- Franța ridica nivelul de alerta de securitate la cel mai inalt nivel, dupa atentatul din Moscova. Reuniunea Consiliului de Aparare din Franța a avut loc duminica, la doua zile dupa atacul care a ucis cel puțin 137 de persoane intr-o sala de concerte din suburbiile Moscovei.Premierul Gabriel…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Franta ca a fost emis un cod portocaliu de ploi abundente si inundatii pentru 10 departamente din Franta si un cod galben in 44 departamente, precum si in Andorra. ”Ministerul Afacerilor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca sindicatele care grupeaza majoritatea fermierilor au anuntat blocaje ale accesului in capitala pentru luni, 29 ianuarie 2024, incepand cu ora 14:00.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca vineri, 26 ianuarie 2024, incepand cu ora 14:00, pana la miezul noptii, cu posibilitatea prelungirii si dupa aceasta data, sunt prevazute blocaje in Paris si zona pariziana.Potrivit…