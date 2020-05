Două trilioane de euro, sprijin în recesiunea post COVID-19 Economia europeana a fost puternic lovita din cauza pandemiei, arata cele mai recente analize economice. Europarlamentarii vor un pachet de 2 trilioane de euro pentru sprijinirea cetațenilor și companiilor in perioada de recesiune economica profunda cauzata de pandemia de coronavirus. Este doar una dintre masurile prevazute de instituțiile europene pentru a ajuta statele membre. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

