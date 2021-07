Stiri pe aceeasi tema

- Peste o mie de blocuri din Capitala, in special in sectoarele 2 și 3, nu au apa calda din cauza reviziilor. In luna ianuarie, primarul general Nicușor Dan anunța ca zeci de blocuri din sectoarele 1, 2, 4, 5 si 6 ale Capitalei au ramas fara caldura si apa calda din cauza unor avarii, dar […] The post…

- Principala cauza a aterizarii forțate a elicopterului american pare a fi, din primele informații, o defecțiune tehnica. Cauzele producerii incidentului aviatic vor fi cunoscute de romani doar daca americanii vor furniza informații despre toate detaliile pe care le vor ancheta acum. A fost deschisa o…

- Un strat de zapada s-a asternut in Masivul Bucegi, unde a inceput din nou sa ninga. Salvamontistii au postat pe Facebook o serie de imagini surprinse luni dimineata la Cota 2000 din Bucegi. Imaginile surprinse, luni dimineata, la Refugiul Salvamont Busteni, arata ca ninge, iar un strat de zapada a acoperit…

- Circulatia pe DN 1 intre Ploiesti si Brasov este blocata, vineri dupa-amiaza, pe sensul spre Brasov, in zona Nistoresti, din cauza aluviunilor care au adus pe carosabil crengi si pietre de pe versanti. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, echipaje ISU intervin pentru degajarea suprafeței…

- Un șofer, care nu a vazut trenul din cauza vegetației, a dat CFR in judecata. Instanta i-a dat dreptate, insa nu și daunele de peste 30.000 de euro cerute. Barbatul a fost implicat intr-un accident feroviar, in anul 2019, pe raza localitații Beldiu. Autoturismul acestuia, marca Audi A4, a fost lovit…

- Doi alpinisti straini, un american si un elvetian, au murit pe Muntele Everest, au anuntat, joi, organizatorii expeditiei din Nepal, relateaza AFP. Alpinistul elvetian „a suferit de epuizare” dupa ce a ajuns pe varful muntelui (8.848,86 metri), a declarat serpasul Chhang Dawa, de la agentia Seven Summit…

- Mai mulți localnici din satul prahovean Livadea au fost nevoiti sa-si paraseasca locuintele, marti, din cauza unei masive alunecari de teren. Opt persoane isi parasesc locuintele, marti dupa-amiaza, din cauza alunecarii de teren care pune in pericol trei imobile. Asta dupa ce in cursul diminetii, alte…