- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Giurgiu a hotarat ca de la 1 august sa fie obligatorie purtarea mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Prahova s-a intrunit, joi, 30 iulie 2020, intr-o ședința extraordinara, in care a fost dezbatuta și aprobata Hotararea nr.42/2020, privind obligativitatea purtarii maștii in spații deschise, pe toata durata starii de alerta. Masura vine pe fondul creșterii…

- Masca de protectie este obligatorie de joi in toate spatiile deschise aglomerate din judetul Buzau. Reunit in sedinta extraordinara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5…

- Tot mai multe județe incep sa impuna obligativitatea purtarii maștii sanitare in spațiile publice deschise. In doar 3 zile, 7 județe au luat aceasta decizie. Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, propunerea Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) prin care comitetele județene de urgența,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov a decis, miercuri, ca purtarea mastii de protectie sa fie obligatorie, din 1 august, in piete si targuri, precum si pe arterele pietonale intens circulate ale localitatilor din judet, transmite Agerpres.Romania se confrunta cu o crestere ingrijoratoare…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Brasov a decis, miercuri, ca purtarea mastii de protectie sa fie obligatorie, din 1 august, in piete si targuri, precum si pe arterele pietonale intens circulate ale localitatilor din judet. Valcea, Argeș, Prahova și Dambovița sunt județele care…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, inaintea ședinței Biroului Permanent Național al PSD, ca nu a purtat masca de protecție atunci cand a luat cuvantul de la tribuna Parlamentului pentru ca are o deviație de sept care ii pune probleme. „Sub o forma de gluma am vrut sa transmit faptul…