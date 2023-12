Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Anticorupție (PA) anunța despre finalizarea și remitere in instanța de judecata a 6 episoade disjunse din cauza penala denumita generic „Frauda cu produse petroliere”, in privința a doi invinuiți, fiindu-le incriminata savirșirea infracțiunii de delapidare a averii straine și escrocherie.…

- Procuratura Anticorupție anunța despre finalizarea urmaririi penale și remitere in instanța de judecata pentru examinare in fond, a doua cauze penale de invinuire a șase persoane, pentru spalarea banilor in proporții deosebit de mari și escrocherie in proporții mari, acțiuni soldate cu prejudiciu de…

- Deputata Irina Lozovan și a soțului acesteia, Pavel Girleanu, consilier raional al Consiliului raional Ocnița vor aparea in fața magistraților, fiindu-le incriminata infracțiunea de acceptare cu buna știința a finanțarii partidului politic din partea unui grup criminal organizat și respectiv complicitate…

- Deputata Irina Lozovan și a soțului acesteia, Pavel Girleanu, consilier raional al Consiliului raional Ocnița vor aparea in fața magistraților, fiindu-le incriminata infracțiunea de acceptare cu buna știința a finanțarii partidului politic din partea unui grup criminal organizat și respectiv complicitate…

- Opt militari romani de la Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu, din Constanța, și un civil au fost trimiși in judecata in dosarul privind furtul de motorina din baza militara americana, deschis in noiembrie 2022 și pentru care s-au facut zeci de percheziții, informeaza site-ul local Ziua Constanța.Dosarul…

- Șeful suspendat al Direcției generale urmarire penala a Centrului Național Anticorupție, Ghenadie Tanas, a fost trimis pe banca acuzaților. Anunțul a fost facut de Procuratura Anticorupție, care a anunțat ca a finalizat urmarirea penala, ultimul fiind invinuit pe 14 capete de acuzare, exprimate in comiterea…

- Un fost șef al unei direcții din cadrul Serviciului de Informații de Securitate, un luptator K1 și a ruda acestuia vor aparea pe banca acuzaților, fiindu-le incriminata savarșirea infracțiunii de trafic de influența. Anunțul a fost de Procuratura Anticorupție, care a anunțat despre finalizarea urmaririi…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia au dispus trimiterea in judecata a doi inculpati minori fiecare in varsta de 16 ani , acuzati de comiterea infractiunii de furt calificat. Dosarul a fost trimis spre solutionare Judecatoriei Medgidia. In cauza, Club Sportiv Medgidia…