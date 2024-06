Stiri pe aceeasi tema

- Elev de liceu, condamnat dupa ce a fost prins cu 15 grame de droguri de sinteza. Decizie la Tribunalul Alba Un elev de liceu a fost prezent recent, in fața magistraților din Alba pentru a fi tras la raspundere pentru deținere de droguri. Acesta a semnat un acord de recunoaștere al vinovației cu procurorul…

- Șofer testat pozitiv cu aparatul drugtest, trimis in judecata de magistrații Tribunalului Alba. Ce substanțe avea asupra sa Un barbat a fost recent trimis in judecata de magistrații Tribunalului Alba, dupa ce a fost anchetat de procurorii DIICOT Alba Iulia. Dosarul a trecut recent de stadiul de masuri…

- Patru dealeri care vindeau droguri minorilor din Ocna Mureș, trimiși in judecata de DIICOT Alba Iulia. Cum au fost prinși Patru dealeri care vindeau droguri minorilor din Ocna Mureș au trimiși in judecata de DIICOT Alba Iulia. Este vorba despre un dosar care a trecut recent de stadiul de masuri și excepții…

- ”Unda verde” intr-un dosar de trafic de droguri din partea magistraților Tribunalului Alba: 14 persoane, trimise in judecata Magistrații Tribunalului Alba au admis rechizitoriul procurorilor intr-un dosar de trafic de droguri. In data de 6 iunie 2024, dosarul facut de procurorii DIICOT Alba Iulia a…

- Trei tineri din Alba Iulia care au spart o biserica și au furat din cutia milei, trimiși in judecata. Ce alte fapte au mai comis Trei tineri din Alba Iulia, dintre care unul un cunoscut al polițiștilor au fost recent trimiși in judecata. Aceștia vor ajunge in fața magistraților pentru doua fapte comise…

- Trei tineri din Aiud care au furat sute de litri de motorina, trimiși in judecata. Cum acționau hoții Trei tineri din Alba care s-au specializat in furtul de combustibil au fost recent trimiși in judecata. Cei trei sunt din Ciumbrud și din Aiud. Dosarul pentru furt calificat a trecut de stadiul de masuri…

- Un fost deținut al Penitenciarului Aiud, trimis in judecata de DIICOT: A fost prins cu droguri in celula Un fost deținut al Penitenciarului de Maxima Sigurnața Aiud a fost trimis in judecata. Barbatul a fost trimis in judecata dupa ce la un control in celula sa, gardienii au descoperit droguri. Deși…

- Cei doi barbați din comuna Șpring, care au amenințat cu cuțitele, au batut și violat o femeie de 49 de ani, au fost trimiși in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sebeș. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sebeș au dispus, la data de 27.03.2024, punerea in…