- In urma incendiului devastator de la pensiunea "Ferma Dacilor" din satul Tohani, judetul Prahova, șase persoane, intre care un copil, și-au pierdut viața. O supraviețuitoare a tragediei a facut dezvaluiri incredibile.

- Patriarhia Romana iși exprima regretele pentru tragicul incident care a avut loc marți dimineața la pensiunea Ferma Dacilor din localitatea Tohani, comuna Gura Vadului, județul Prahova. In urma incendiului, un copil și cinci persoane adulte și-au pierdut viața, iar alte persoane sunt date disparute.…

- Incendiul de la Ferma Dacilor din Prahova scoate la iveala detalii șocante! 5 persoane și-au pierdut viața, printre care și fiul de 9 ani al patronului locației, Cornel Dinicu. 3 persoane sunt date in continuare disparute, insa autoritațile au precizat ca sunt șanse minime ca acestea sa mai fie in viața.…

- update: Pompierii au identificat un minor decedat (carbonizat) Ferma Dacilor, din Tohani, unul dintre cele mai cunoscute restaurante din Prahova și nu numai, a fost cuprinsa de flacari. Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul ISU Prahova, incepand cu ora 6:29, scrie Agerpres. Pompierii…

- Un incendiu urias a izbucnit in urma cu putin timp la o pensiune din satul Tohani, judetul Prahova. La nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de interventie. Secretarul de stat in MAI Raed Arafat afirma ca sunt cautate persoanele care erau cazate la etajul cladirii. Potrivit unor surse, opt persoane,…