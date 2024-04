In contextul deschiderii unui nou magazin in mall-ul din Pitești, programata pentru data de 25 aprilie, Sephora Romania a adoptat o strategie de promovare controversata, folosind o reclama pe pagina sa de social media care a fost perceputa de public ca fiind asociata cu Experimentul Pitești, un episod intunecat din istoria Romaniei.Concret, in dupa-amiaza zilei de 23 aprilie, pe contul de Facebook Sephora a aparut o postare in care este o fotografie cu dungi alb și negru și pe care sta scris: „Pitești, am auzit ca iți plac dungile”. Practic, prin aceasta postare-reclama se face o asociere jignitoare…