Dezvoltatorul de spaţii industriale şi logistice WDP achiziţionează Expo Market Doraly din Afumaţi de la ARA Europe şi Gheorghe Iaciu ”WDP achizitioneaza Expo Market Doraly de la ARA Europe & Gheorghe Iaciu, cel care a fondat proiectul in 1993. Expo Market Doraly este cel mai vechi si cel mai de succes parc en-gros, cash & carry si logistic urban din Romania. Amplasat in nord-estul Bucurestiului, Expo Market Doraly acopera o suprafata de aproximativ 110.000 de metri patrati si cuprinde un total de 37 de pavilioane, in care isi desfasoara activitatea peste 400 de comercianti, avand o istorie lunga de crestere continua si durabila”, anunta WDP. Impreuna cu WDP, care va efectua administrarea activelor, Iaciu si echipa actuala de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

