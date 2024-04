Harta salariilor, pe județe. Unde se câștigă bine S-a facut harta salariilor! Bucureștiul, Clujul și Timișul sunt orașele cu cele mai mari salarii medii din țara, conform statisticilor oficiale. Acestea au și cele mai mult locuri de munca postate, dupa cum arata datele centralizate de o platforma de recrutare. Datele INS arata in felul urmator: castigul salarial mediu net a fost in februarie de 4876 lei, in crestere cu 17 lei (+0,3%) fața de luna ianuarie 2024 și cu 14,2% fața de aceeași luna a anului trecut.Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

