- Politia Capitalei a anuntat sambata ca 19 persoane au fost conduse la audieri in legatura cu incidentele produse in ziua precedenta la protestul din Piata Victoriei. "La acest moment, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Politia Capitalei - Serviciul Omoruri audiaza sase persoane…

- Sambata seara, Parchetul de pe langa Tribunalul București și Poliția Capitalei - Serviciul Omoruri audiaza 6 persoane cu privire la evenimentele din seara anterioara din Piața Victoriei.Anterior, de la momentul producerii evenimentului, au fost audiate alte 13 persoane cu privire la incidentele…

- Cei doi suspecti sunt frati si au revenit de curand din strainatate. Unul dintre barbatii suspectați de crimele de la fabrica de ciment, spune ca este nevinovat. „Eu sunt nevinovat! Eu am fost un baiat cuminte. Și anul trecut am fost tot suspecți, ca am stat cu frate-meu aici. Eu nu prea cred.…

- Cladirea, in subsolul careia s-au descoperit cele doua cadavre, este, de fapt, o hala dezafectata in care au fost aruncate folii de plastic, pet-uri si resturi de materiale de constructii. Trupurile neinsufletite erau la mica distanta unul de celalalt, iar pe fetele paznicilor nu erau, la o prima…

- Doi barbati in varsta de 52 de ani, respectiv 65 de ani, au fost gasiti morti in incinta unei fabrici de ciment pe Bulevardul Timisoara din Capitala, relateaza Romania TV. Cei doi lucrau ca paznici ai fabricii si au fost gasiti decedati si impachetati in folii de plastic. La fata locului au ajuns la…

- Politistii si procurorii au demarat, luni, o ancheta, dupa ce doi barbati au fost gasiti decedati pe Bulevardul Timisoara din Capitala. Victimele au fost identificate, iar cazul a fost preluat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. Doi barbati au fost gasiti decedati, luni, in jurul orei…

- O femeie de 31 de ani a murit in Arestul Central al Capitalei, vineri dimineața, aceasta fiind cunoscuta ca și consumatoare de droguri, potrivit Poliției Capitalei. „In aceasta dimineata, la ora 05.45 o persoana aflata in regim de arest preventiv i-a sesizat pe polițiștii aflați in exercitarea atribuțiilor…

- Unei femei de 31 de ani care era incarcerata in arestul Politiei Capitalei i s-a facut rau, vineri dimineata, si nu a putut fi salvata de echipajele medicale sosite la fata locului. Femeia era cunoscuta consumatoare de droguri, iar dosarul a fost preluat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti…