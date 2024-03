Administratora unui bloc din București a fost înjunghiată mortal de un vecin Un barbat de 57 de ani a fost reținut, aseara, dupa ce a ucis o femeie de 56 de ani, administratora unui bloc din Sectorul 2 din Bucuresti. „Poliția Capitalei- Secția 9 a fost sesizata, de catre mai multe persoane ca un vecin ar fi injunghiat o femeie. Polițiștii l-au identificat și depistat pe barbatul banuit de comiterea faptei, acesta fiind imobilizat și condus la sediul subunitații. De asemenea, a fost prezent și un echipaj de prim-ajutor. In pofida eforturilor depuse, a constatat decesul victimei, o femeie de 56 de ani”, a precizat Poliția Capitalei . Fapta ar fi fost comisa in incinta spațiului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

