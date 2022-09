Stiri pe aceeasi tema

- Casa Fotbalului a gazduit astazi tragerea la sorți a grupelor Cupei Romaniei Betano, ediția 2022/2023, prima ediție cu acest nou sistem. FC Argeș a fost repartizata in grupa D, iar CS Mioveni in B. Iata echipele ce se vor confrunta in aceasta faza a competiției:GRUPA A: Sepsi OSK, FC Voluntari, FC U…

- Dorinel Munteanu, antrenorul celor de la Oțelul Galați, a reacționat dupa tragerea la sorți a grupelor Cupei Romaniei de astazi. Vineri, la Casa Fotbalului, s-au tras la sorți grupele Cupei Romaniei. Oțelul Galați a fost repartizata in grupa B, acolo unde le va intalni pe FCSB, CS Mioveni și Gloria…

- Formatiile FC Hermannstadt si CSM Alexandria s-au calificat, joi, in grupele Cupei Romaniei Betano, in urma rezultatelor inregistrate in play-off. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Gloria a evitat adversare colege de esalon la tragerea la sorti a meciurilor din play-off-ul Cupei Romaniei, care a avut loc vineri, la pranz, la Casa Fotbalului, si va juca pentru un loc in grupele competitiei impotriva divizionarei a treia aradene Soimii Lipova. Partida se va disputa pe 28 sau 29…

- Andrei Cordea (23 de ani) a comentat victoria cu Viking, 3-1, prin care vicecampioana Romaniei a ajuns in grupele Conference League. Vineri, 26 august, de la ora 15:30, va avea loc tragerea la sorți pentru grupele Conference League. Cordea, autorul golului 2, s-a declarat extrem de bucuros dupa calificarea…

- CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova au șanse reale sa obțina biletele pentru grupele Conference League. Campioana și vicecampioana ar putea ajunge chiar in urna favoritelor! ora 20:00 » CFR Cluj - Mariborora 20:00 » Viking - FCSBora 20:00 » Hapoel Beer Sheva - U CraiovaTragerea la sorți pentru grupele…

- Irina-Camelia Begu (31 de ani, locul 45 WTA si cap de serie 6) s-a calificat in finala turneului de la Palermo. Jucatoarea romana de tenis a trecut, sambata noapte, in semifinale, in trei ore si 12 minute, scor 3-6, 6-3, 6-4, de spaniola Sara Sorribes Tormo (locul 41 WTA). Bucureșteanca va evolua in…

- Universitatea Craiova a remizat, scor 1-1 , in Albania, cu FK Vllaznia Shkoder, in prima mansa a turului 2 preliminar al Conference League. Returul va avea loc joi, 28 iulie, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Fundasul dreapta, Mihai Capatana, regreta ca nu s-a obtinut victoria, dar este…