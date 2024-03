Stiri pe aceeasi tema

- "Noi avem acum 51 si ceva la suta vot pentru lista comuna PSD -PNL la europarlamentare, lucru care nu se intampla in ceea ce priveste candidatii la alegerile locale. E complicat. Bucurestiul este un oras atipic. Se pare ca numele si, in general, performanta administrativa este vazuta altfel de catre…

- Liderii Coaliției s-au intalnit pentru a transa problema candidaților comuni la alegerile europarlamentare din 9 iunie. Surse politice susțin ca lista va fi deschisa de sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Ramona Chiriac. Lucrurile nu s-au clarificat definitiv si in privința candidatului…

- "Am primit cu mare responsabilitate mandatul pe care toate organizațiile femeilor social-democrate din București mi l-au dat! In ședințe interne, fiecare dintre cele șase organizații OFSD de sector și organizația OFSD București au votat, in unanimitate, susținerea candidaturii mele. Ma inclin in fața…

- Gabriela Firea, prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat (PSD), susține ca Primaria Capitalei se afla intr-o situație critica, fiind lasata fara buget, motiv pentru care il invita pe primarul Nicușor Dan sa poarte discuții pentru a remedia proble

- Coaliția de guvernare testeaza 6 candidați pentru a vedea care este cel mai potrivit pentru a caștiga Primaria Capitalei! Pe lista se afla Gabi Firea și Sebastian Burduja! Așadar, nu mai puțin de 6 candidați au in vedere liderii coaliției de guvernare pentru Primaria Capitalei ! Pe lista celor șase…

- Primarul comunei Voluntari, Florentin Pandele a anunțat ca soția sa, Gabriela Firea, nu va mai candida la Primaria Capitalei. Decizia il bucura pe edil, insa nu și pe soția acestuia. „Soția mea nu va mai fi candidat la Primaria Capitalei, eu ma simt extraordinar de bine ca va avea timp sa se ocupe de…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone pare hotarat sa se angreneze in cursa pentru Primaria Capitalei. In acest sens, edilul a facut o propunere PSD-ului și il provoaca sa faca o alianța. Astfel, in urma alianței PSD-ul ar avea de ales intre Cristian Popescu Piedone și Gabriela Firea. ”V-am…