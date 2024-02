Nu este pentru nimeni un secret faptul ca Dorian Popa este foarte atașat de animalul lui de companie și are mare grija de el! Artistul este un „tata” responsabil! Iata cum il protejeaza cantarețul pe Chetlutzu cand ies ”ca baieții” in oraș! Va prezentam un video savuros. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze de senzație. Imagini rare.