Stiri pe aceeasi tema

- Momente incredibile pe stadionul din Munchen! Suporterii Echipei Naționale a Romaniei traiesc cea mai mare implinire, dupa ce Romania a dat gol in meciul cu Ucraina! Spynews.ro iți prezinta cele mai importante momente ale acestui meci, surprinse in imagini! Atmosfera este spectaculoasa!

- Ei bine, nu degeaba este cunoscut drept crai! Fara doar și poate, Cristian Boureanu cucerește la orice pas. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare.

- Adrian Popa are mare grija sa o rasfețe pe soția lui, Madalina, dupa naștere. Iata cum arata viața celor doi indragostiți, dupa ce au devenit parinți de fetița. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze de senzație!…

- Nimic nu poate sa il opreasca pe Razvan Raț cand vine vorba despre propriile placeri! Ține și timpul in loc daca este nevoie! Cu o mașina scumpa și multa, multa incredere, Razvan Raț a ”pus pe pauza” mai mulți șoferi din București. Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini exclusive cu fostul fotbalist!

- Imagini cu masini acoperite de praf saharian sunt distribuite intens, miercuri, in mediul online, fiind surprinse in mai multe zone din tara. Multe dintre fotografii sunt insotite de comentarii ale internautilor care pun sub semnul intrebarii acest fenomen. ”La cat praf s-a depus in toata tara, ar fi…

- Avem primele imagini cu Adrian Mititelu și soția, in vizita la spital, dupa ce fiul lor a ajuns la urgența cu supradoza de antidepresive. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze rare, deoarece toata situația creata de…

- Imagini se senzație! S-au unit legendele! Iata cum se distreaza Nadia Comaneci, Boris Becker, Ilie Nastase și soția lui, Ioana Nastase. Așa petrec starurile! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze rare.