Stiri pe aceeasi tema

- O instanța din New York l-a condamnat pe președintele SUA, Donald Trump, sa plateasca 2 milioane de dolari pentru ca a folosit in scopuri politice fonduri de la fundația sa caritabila, informeaza site-ul postului BBC News, potrivit Mediafax.roFundația Donald J Trump a fost inchisa in anul…

- Președintele american Donald Trump a declarat, sambata, ca ar dori ca președintele ucrainean Volodimir Zelenskiy sa faca o vizita oficiala la Casa Alba și se așteapta ca liderul ucrainean sa accepte o astfel de invitație, potrivit Reuters, potrivit Mediafax."Cu siguranța aș spune ca il invit",…

- Rudolph Giuliani, avocatul personal al președintelui SUA Donald Trump, l-a aparat pe liderul de la Casa Alba intr-un interviu acordat postului Fox News, criticand atitudinea presei și avertizand cu dezvaluiri despre afacerile familiei lui Joseph Biden in Romania. „Presa de la Washington a acoperit aceste…

- Noul ambasador american e nascut in Romania Adrian Zuckerman a primit avizul Comisiei de specialitate a Senatului american pentru a deveni noul ambasador al SUA la Bucuresti, potrivit site-ului institutiei. Presedintele american Donald Trump l-a propus pe Adrian Zuckerman pentru postul de ambasador…

- Trump, un republican care anterior a sustinut ca inchisoarea ar trebui sa ramana deschisa, a refuzat sa precizeze ce ar prefera in prezent sa se intample cu respectivul obiectiv. ''Costa o multime de bani pentru a functiona, cred ca este o nebunie'', a declarat liderul de la Casa Alba in fata…

- "Nu doresc sa ma intalnesc cu el. Nu cred ca sunt inca pregatiti sa ne intalnim, dar vor fi", a spus Trump. "Nu exclud niciodata nimic dar as prefera sa nu ma intalnesc cu el", a declarat liderul de la Casa Alba la bordul Air Force One.Hassan Rouhani a declarat luni ca nu se va intalni…

- Președintele SUA, Donald Trump, a marcat miercuri aniversare a 18 ani de la atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, soldate cu aproape 3000 de morți, cu un moment de reculegere la Casa Alba și a ținut un discurs la o ceremonie la Pentagon, informeaza publicația The Hill, potrivit MEDIAFAX.Citește…