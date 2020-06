Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii agricoli, care-și vind marfa la piața angro din capitala, sint necajiți ca aceasta nu lucreaza non-stop. Din cauza programului redus, fermierii nu sint lasați pe teritoriu ori de cite ori vor sa depoziteze marfa, pe care o aduna de pe dealuri. Iar marțea, cind se redeschide piața, pe strazile…

- Principalul scop al oricarei companii care activeaza in sectorul energetic este sa minimizeze costurile de finantare, iar aceasta minimizare se va intampla doar pe piata de capital, a declarat, miercuri, la Forumul Energiei Online, Adrian Tanase, director general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB)."Nu…

- Producatorii care au un volum al productiei de peste 3 milioane de MWh pe an trebuie sa oferteze 30% din productie pe pietele organizate de gaze naturale din Romania intr-o structura de produse bine definita, pentru o perioada de doi ani si jumatate, a declarat, miercuri, la Forumul Energiei Online,…

- Prin intermediul aplicatiei Piata Delivery, disponibila gratuit in Google Play si AppStore, producatorii locali isi pot amenaja o taraba „identica" cu cea dintr-o piata agroalimentara, doar ca virtual. Cumparatorii pot sprijini astfel micii gospodari, cautandu-i in aplicatie si achizitionandu-le produsele.…

- Polițiștii din Timiș sunt in acțiune, chiar și in Piața volanta din zona stadionului. In ultimele 24 de ore, impreuna cu jandarmii, au dat amenzi de aproape 600.000 lei celor care nu respecta restricțiile de circulație. Piața volanta din Timișoara este locul unde s-au montat și tunele de dezinfectare…

- Intr-un demers semnat de mai mulți patentari se arata ca, in legatura cu declararea starii de urgența de sanatate publica, și-au sistat activitatea de comerț a unitaților comerciale cu amanuntul in cadrul piețelor.

- Dominic Samuel Fritz, candidatul USR la Primaria Timișoara, este de parere ca decizia autoritaților de a comunica numarul persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, doar la nivel național este una greșita. Fritz da drept exemplu țari ca Austria sau Germania, unde statistica…

- Sambata a fost piața volanta la stadionul ”Dan Paltinișanu” și au aparut speculații conform carora nu s-ar fi respectat regulile elementare de protecție. Dupa cum se susține intr-un comunicat al SC Piețe SA Timișoara, agitația ar fi fost generata de ... The post Piața volanta din Timișoara, subiect…