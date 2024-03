Stiri pe aceeasi tema

- USR cere eliminarea de urgența a „Taxei pe soare” pe care a cerut de la bun inceput Guvernului PSD-PNL sa nu o introduca, transmite partidul intr-un comunicat. USR acuza liderii coaliției ca au mințit de la bun inceput ca introduc aceasta taxa „pentru ca așa transpun o directiva europeana”. „Comisia…

- Ministerul Energiei și reprezentanții I.S. “Centrul de Metrologie Aplicata și Certificare” s-au intilnit pentru a discuta despre intervalul maxim admis intre doua verificari metrologice succesive ale mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal. Cristina Pereteatcu, Secretara de stat…

- Ministerul Energiei va veni cu propuneri pentru eventuale ajustari ale Ordonantei 27/2022, care instituie schema pentru plafonarea preturilor la energie electrica si gaze naturale, in urma unei analize tehnice, a afirmat, miercuri, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, la briefingul de la finalul sedintei…

- Sunt in analiza cateva opțiuni de modificare a OUG 27/2022 (n.red. privind schema de plafonare - compensare), se arata intr-un raspuns al Ministerului Energiei transmis la solicitarea HotNews.ro. Aceasta modificare ar putea avea loc in contextul in care cotațiile de pe piețele spot europene, atat la…

- Guvernul a insistat sa mențina plafoanele la energia electrica și gaze naturale in forma stabilita in primavara lui 2022, in plina criza energetica, deși era evident ca nivelul acestora nu mai are nicio legatura cu evoluția prețurilor din ultima perioada. Pe piețele spot internaționale, prețurile la…

- Ministerul Energiei va lansa, din martie, doua apeluri de proiecte din Fondul de Modernizare, in valoare totala de 815 milioane de euro, pentru companiile care vor sa produca energie eoliana, solara și hidro, inclusiv pentru consumul propriu, potrivit Hotnews. Sprijinul financiar va fi acordat sub forma…

- Ministrul Energiei Sebastian Burduja a cerut reluarea de urgența a procedurii de licitației pentru proiectul Tarnița - Lapuștești, se arata intr-un comunicat de presa. Declarația a fost facuta dupa ce HotNews.ro a aratat cum proiectul vechi de 50 de ani privind construirea hidrocentralei cu acumulare…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) atrage atenția asupra faptului ca prelungirea plafonarii tarifelor RCA alunga atat actualii investitori din piața de asigurari, cat și pe cei interesați sa intre in piața din Romania. Continuarea prelungirii plafonarii…