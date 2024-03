Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat punerea in dezbatere publica a unui proiect de ordonanța de urgența privind eliminarea taxei de soare pentru prosumatori. In Romania sunt peste 120.000 de prosumatori, care impreuna au o putere instalata de 1.500 MW, mai mult decat poate produce centrala…

- ”Memorandumul de Guvern este adoptat de la sfarsitul lunii trecute, iar in termen de 15 zile de la adoptare Ministerul Energiei a solicitat primarului general acordul de principiu (neangajant) pentru realizarea fuziunii dintre Societatea Electrocentrale Bucuresti S.A. (ELCEN) si Compania Municipala…

- Ajutor de stat de 70 milioane euro pentru Complexul Energetic Valea Jiului. Senatul Romaniei a aprobat un ajutor de stat in valoare de 350 milioane lei (70 milioane euro) pentru Complexul Energetic Valea Jiului. Ce se intampla cu sumele primite de Complexul Energetic Valea Jiulu Ministerul…

- ”Ultima zi de lucru din 2023. Va anunt finalizarea a doua mari apeluri de investitii din PNRR: productie de energie regenerabila (solar, eolian) si productie hidrogen. Prin primul apel, am finantat proiecte in valoare totala de peste 8 miliarde lei, cu o putere instalata de peste 1700MW. Mai mult decat…

- ”Cand v-am spus ca nu voi uita niciodata ziua cand am coborat in mina nu am exagerat cu nimic. Am inteles atunci ce inseamna munca acestor oameni, conditiile de zi cu zi, sudoarea si sacrificiul lor. Si am promis ca voi face tot ceea ce imi sta in putinta pentru a le asigura un viitor. Si asta am facut”,…

- Ajutor de stat in valoare de 349,9 milioane lei acordat societații Complexul Energetic Valea Jiului SA pentru perioada decembrie 2023 – 30 iunie 2024, sumele fiind alocate pentru consolidarea unor galerii. Ministerul Energiei a anunțat ca banii alocați pentru Complexul Energetic Valea Jiului au ca destinație…

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de astazi, o serie de modificari si completari la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57 2019 privind Codul administrativ.Potrivit Ministerului Dezvoltarii, decizia are in vedere implementarea…