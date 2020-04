Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul USR la Primaria Timisoara, Dominic Samuel Fritz, acuza decizia Guvernului de-a nu mai comunica date despre infectarile de coronavirus defalcate pe judete. USR-istul afirma ca aceasta musamalizare va da apa la moara zvonisticii si pierderii increderii in autoritati. Autoritatile au luat masura…

- Primarul Nicolae Robu da asigurari ca niciunul dintre angajatii aparatului tehnic al municipalitatii nu se afla in risc de a ajunge in somaj tehnic. Chiar daca activitatea s-a redus ca urmare a coronavirusului, nimeni nu va ramane fara slujba. Pentru a nu inghesui oamenii in spatiul mic pe care cladirea…

- Candidatul USR la Primaria Timisoarei, Dominic Fritz, a constatat ca foarte multi timisoreni continua sa se plimbe pe strada, in pofida indicatiilor specialistilor de-a sta acasa. El solicita Primariei Timisoara sa intensifice o campanie prin care timisorenilor sa li se comunice sa stea acasa. The post…

- Primaria Timisoara a lansat concursuri pentru trei posturi extrem de importante pentru sanatatea locala. Mai precis, se cauta sefi pentru spitalele aflate in administrarea institutiei. Vizate sunt Spitalul Clinic Municipal de Urgența, Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Louis Țurcanu” și Spitalul…

- Pro Romania Timis a reusit sa-l convinga pe Marius Craina sa accepte candidatura la functia de primar al Timisoarei, din partea formatiunii conduse de Victor Ponta. De asemenea, fostului director al Spitalului Judetean Timisoara i-a fost propusa functia de vicepresedinte la nivel national al partidului.…

- Candidatul USR la Primaria Timisoara, Dominic Samuel Fritz, dezvaluie modul in care milioane de lei din bugetul Timisoarei au fost „sifonate” de firme de partid in afacerea „Semaforisoara”. Fara nicio licitatie, contractul initial a fost majorat de sapte ori. Si „cumparaturile” continua... The post…

- Reprezentanții Consiliului Județean Timiș vor sa reinvie Aerodromul Cioca, dar pentru asta au nevoie și de cladirile pe care Primaria Timișoara le deține acolo. Președintele Consiliului Județean Timiș Calin Dobra face un apel catre primarie sa cedeze instituției la „carma” careia se afla aceste imobile.…

- Candidatul USR la Primaria Timisoara, Dominic Fritz, a sanctionat taios ultimul autoelogiu al primarului Nicolae Robu, referitor la „dezvoltarea” transportului in comun. Precum in cazul salubrizarii de anul trecut, Robu se lauda acum cu ameliorarea unei probleme create tot de el, spune Fritz, dupa ce…