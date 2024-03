Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna timișeana Bara a fost ridicat, miercuri, de polițiștii din Hunedoara. Oamenii legii au vizat doi braconieri, unul din comuna hunedoreana General Berthelot și altul din Timiș.

- Instanța a decis cercetarea sub arest preventiv a barbatului 36 de ani din Dumbravești care in lunile decembrie și ianuarie a spart doua case de pariuri din Plopeni și Slanic, sustragand 42.300 de lei, informeaza Observatorul Prahovean.Suspectul este acuzat ca a spart, la jumatatea lunii decembrie,…

- Polițiștii din Targu Ocna au fost sesizați, pe 18 februarie, ca un barbat de 66 de ani iși agreseaza mama, o femeie de 89 de ani. Individul a fost reținut. Potrivit cercetarilor, in perioada 12 -18 februarie, agresorul ar fi lovit-o pe batrana, aceasta necesitand ingrijiri medicale de specialitate.…

- Polițiștii de la Secția nr. 2 Poliție Rurala Breasta au reținut joi, pentru 24 de ore, un tanar de 21 de ani, din comuna Sopot, pentru furt calificat, in forma continuata. In noaptea de 8 spre 9 februarie, politistii au fost sesizati de o femeie din Sopot ca persoane necunoscute ar fi intrat in casa…

- Tribunalul Dolj a dispus, sambata, arestarea preventiva a doi frati din comuna Unirea, acuzati de tentativa de omor. Potrivit oamenilor legii, cei doi inculpati au batut si injunghiat doua persoane din localitate. Incidentul violent a avut loc vineri seara, intr-o parcare din comuna Unirea. Politistii…

- Procurorii din Calafat au dispus retinerea unui barbat de 39 de ani, acuzat de ultraj si conducere cu permisul suspendat. Potrivit oamenilor legii, pe 2 ianuarie, barbatul a ramas fara permis dupa ce a fost depistat cunducand baut. Ulterior, pentru a se razbuna, barbatul ar fi stropit cu ulei ars gardul…

- Un barbat care a facut scandal la bordul unei aeronave a fost condamnat definitiv la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu executare. Instanta de judecata a dispus, ca pedeapsa complementara, interzicerea unor drepturi, respectiv exercitarea dreptului de a fi ales in autoritati publice sau in orice alte…