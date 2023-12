Stiri pe aceeasi tema

- Maria Cirneci este in doliu! Fratele interpretei de muzica populara s-a stins din viața la data de 38 noiembrie 2023. Anunțul a fost facut chiar de artista, in urma cu puțin timp, pe pagina sa de Facebook. Iata ce mesaj a transmis Maria Cirneci in memoria fratelui ei!

- Astazi este o zi de doliu pentru Societatea Cultural-Patriotica „Avram Iancu”, filiala Turda. Vicepreședintele societații, Rusu Ionel, s-a stins din viața. Societatea Cultural-Patriotica „Avram Iancu”, filiala Turda, a fost cea care a facut anunțul pe pagina de Facebook a societați, exprimandu-și totodata…

- Luptatorii legitimați la ACS Lupte BSG Targu Mureș, au reprezentat Romania și au incheiat cu succes puternicul concurs internațional de lupte, Cupa „Neurokup" din orașul Goce Delcev, Bulgaria. La acest eveniment au participat nu mai puțin de 400 de sportivi din 8 țari și numeroase cluburi din Bulgaria.…

- Lumea teatrului din Romania, in doliu! O actrița care a bucurat generații intregi s-a stins din viața. Tristul anunț al trecerii acesteia in neființa a fost facut de reprezentanții UNITER, pe pagina de Facebook.

- Lumea sportului din Romania e in doliu! Un fost baschetbalist și antrenor s-a stins din viața la varsta de 65 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut pe pagina de Facebook a Federatiei Romane de Baschet.

- Șoc intr-o comunitate din Romania! O eleva eminenta a murit dupa ce ar fi luat medicamente pentru hipertensiuneO eleva eminenta din orașul Tarnaveni, județul Mureș, s-a stins din viața, ieri, la spital, dupa ce mama ei a chemat ambulanța. Profesorii și colegii ei unt indurerați. Eliza Tușinean,…

- Dirijorul Ansamblului Artistic Profesionist "Ciprian Porumbescu", Viorel Leanca, s-a stins din viata, duminica, la varsta de 70 de ani, au anuntat, pe contul oficial de Facebook, reprezentantii orchestrei.

