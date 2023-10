Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in lumea teatrului romanesc! Un cunoscut actor, cu o cariera de peste 40 de ani, s-a stins din viața in urma cu puțin timp, lanand in urma numai tristețe. Anunțul decesului a fost facut chiar de catre colegii sai de la Teatrul „Sica Alexandrescu”, din Brașov.

- Lumea filmului romanesc, in doliu! Adina Cristescu, o actrița extrem de iubita, s-a stins din viața la varsta de 56 de ani. Anunțul trecerii in neființa a celei care era cunoscuta din filme precum „4 luni, 3 saptamani și 2 zile” sau "Aferim", a fost facut pe pagina de Facebook Duminici la Teatrul National…

- Lumea sportului internațional e in doliu! S-a stins din viața legendarul antrenor italian Carlo Mazzone. Tehnicianul italian avea 86 de ani și a fost una dintre cele mai indragite figuri ale Seriei A, care a antrenat mai multe cluburi italiene in cariera sa, inclusiv Roma, Brescia și Cagliari.

- Lumea sportului din Romania e in doliu! Ștefan Stan, cunoscutul rugbist care a activat la Timișoara, Olimpia București, Dinamo sau Sportul Studețesc, și fost component al echipei naționale, s-a stins din viața la varsta de 35 de ani, dupa o lupta de cațiva ani buni cu o boala teribila.

- Doliu in lumea sportului! O medaliata la Jocurile Olimpice s-a stins din viața la varsta de 99 de ani. Fosta sportiva fusese o interpreta remarcabila la aruncari, in anii de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial.

- Doliu in lumea sportului mondial! Un mare campion s-a stins din viața la varsta de 44 de ani. Tristul anunț al trecerii lui in neființa a fost facut chiar de fiica lui, prin intermediul rețelelor de socializare.

- Lumea sportului din Romania e in doliu! Un campion național și balcanic la culturism s-a stins din viața la varsta de 29 de ani. Potrivit primelod informații, aceasta s-ar fi inecat in timp ce se afla la pescuit.

- Un al deces a avut loc, in urma cu putinț timp, in lumea sportului! De aceasta data este vorba despre un cunoscut pugilist care s-a stins din viața dupa ce a suferit un KO. Luptatorul avea doar 23 de ani și a petrecut 22 de zile de coma și a suferit și o operație pe creier, toate acestea chiar inainte…