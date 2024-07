Stiri pe aceeasi tema

- Lumea muzicii de petrecere din Romania e in doliu! S-a stins din viața un cunoscut lautar, dupa o lupta grea cu boala. Acesta se afla sub supravegherea cadrelor medicale, insa, din nefericire, viața lui nu a putut fi salvata.

- Francoise Hardy, cantareața din Franța de renume internațional și muza a modei, a murit la varsta de 80 de ani. Artista suferea de ani de zile de o boala incurabila. Boala de care a murit Francoise Hardy Fiul cantareței franceze, Thomas Dutronc, a anunțat moartea artistei pe retelele de socializare:…

- Este doliu in lumea sportului romanesc, asta dupa ce un fost campion național la volei a murit la 56 de ani. Ultimii 20 de ani și i-a dedicat carierei de antrenor secund la Știința Explorari Baia Mare.

- E doliu in lumea presei din Romania. Un cunoscut fotograf sportiv s-a stins din viața la varsta de 45 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de un prieten de-al sau, prin intermediul paginii de Facebook.

- Doliu in lumea sportului si a presei romanesti. Un cunoscut fotograf sportiv, Alexandru Hojda, s a stins la doar 45 de ani, lasand in urma lui un gol de nedescris. O veste tragica a socat comunitatea sportiva din Romania. Vestea trista se referea la trecerea in nefiinta a lui Alexandru Hojda, un fotograf…

- Este doliu in lumea muzicii de petrecere din Romania. O artista extrem de cunoscuta și iubita de o mulțime de persoane s-a stins din viața. Tristul anunț al trecerii ei in neființa a fost facut chiar de sora acesteia, prin intermediul rețelelor de socializare.

- Lumea politica din Romania e in doliu! S-a stins din viața, la varsta de 71 de ani, fostul ministru de Interne din guvernul lui Petre Roman. Doru Viorel Ursu a murit in cursul zilei de azi, potrivit anuntului facut de Uniunea Militarilor si Politistilor "Mihai Viteazul" (UMPMV).

- Lumea teatrului din Romania e in doliu! A murit Constantin Cojocaru. Cunoscutul actor s-a stins din viața la varsta de 78 de ani. Tristul anunț al trecerii lui in neființa a fost facut de reprezentanții Teatrului Odeon.