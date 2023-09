Stiri pe aceeasi tema

- Lumea sportului este zguduita de vestea morții unui sportiv legendar și un exemplu de dedicare și devotament fața de sportul pe care il practica. Eugen Kantor, un renumit culturist roman cu peste 30 de titluri caștigate la nivel național și internațional, a decedat in urma unui antrenament la sala și…

- Lumea fotbalului e in doliu! Violeta Mitul, componenta a echipei nationale a Moldovei, s-a stins din viața la varsta de 26 de ani. Tristul anunț al trecerii tinerei in neființa a fost facut de Federatia Moldoveneasca de Fotbal prin intermediul rețelelor de socializare.

- Doliu in lumea politicii din Romania! Napoleon Pop, fostul deputat care a ocupat și funcția de membru in CA al BNR, s-a stins din viața in cursul zilei de azi, la varsta de 78 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de fostul ministru PSD Ioan Mircea Pașcu, prin intermediul…

- Lumea politicii din Romania e in doliu! Un fost lider PSD, care a ocupat funcția de primar pentru doua decenii, s-a stins din viața la varsta de 59 de ani. Tristul anunț a fost facut pe paginile de socializare a Organizației Județene PSD Botoșani.

- Lumea sportului din Romania e in doliu! Ștefan Stan, cunoscutul rugbist care a activat la Timișoara, Olimpia București, Dinamo sau Sportul Studețesc, și fost component al echipei naționale, s-a stins din viața la varsta de 35 de ani, dupa o lupta de cațiva ani buni cu o boala teribila.

- Lumea politicii din Romania e in doliu! Vlad Marcoci, fost deputat si prefect de Neamt s-a stins din viața subit, in timp ce taia lemne. Tragicul incident a avut loc chiar in pensiunea pe care acesta o administra, localizata pe malul lacului de acumulare Izvorul Muntelui, aproape de Bicaz.

- Lumea muzicala din Romania e in doliu! Pianistul si compozitorul Valentin Gheorghiu s-a stins din viața la varsta de 95 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de mai multe persoane, iar Cezar Ouatu a transmis un mesaj emoționant prin intermediul rețelelor de socializare.