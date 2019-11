Stiri pe aceeasi tema

- "Soarele vieții a apus pentru dumneavoastra insa veți ramane veșnic in sufletele generațiilor de copii pe care i-ați format, in sufletele noastre! Doamna Cocu, știu ca nu exista cuvinte care sa poata alina durerea și tristetea prin care treceți insa imi doresc ca Dumnezeu sa va ofere taria si puterea…

- Sorina, fata din Baia de Arama care a fost adoptata de o familie din Statele Unite, a trimis un mesaj asistenților maternali care au crescut-o, conform Adevarul. Ioana Dogioiu a postat videoclipul pe contul sau de Facebook, alaturi de mesajul: „M-ati intrebat ce mai face Sorina. Foarte bine!…

- “Ieri, 8 Noiembrie 2019, tatal meu PATRU CONSTANTIN a pierdut lupta cu o boala necruțatoare care l-a rapit dintre noi. A fost un soț iubitor, un tata devotat și ințelept, un frate și prieten bun. A lasat un gol imens in sufletele noastre! Il plang soția, copiii, nepotul, frații și prietenii! Pentru…

- Directorul sportiv al FCSB, Narcis Raducan, a postat un mesaj ambiguu pe Facebook, lasand sa se inteleaga ca a parasit gruparea patronata de Gigii Baecali, potrivit news.ro."A fost o experienta speciala, in perspectiva obtinerii doctoratului in managementul sportiv. Multumesc tuturor", a scris…

- Helmuth Duckadam traverseaza una dintre cele mai cumplite perioade din viața sa. O persoana foarte importanta din familia lui s-a stins din viața, iar suferința și dorul l-au ingenuncheat pe fostul mare portar. El a transmis un mesaj sfașietor in memoria ființei dragi lui care a parasit aceasta lumea.…

- Accident teribil in Republica Moldova. Doua mașini s-au izbit frontal, iar impactul a fost unul extrem de puternic. Printre victime s-a aflat și Inna Cujba, cunoscuta in mediul online ca Inna Coffeina. Sfarsitul tragic al frumoasei bloggerițe din Republica Moldova, Inna Coffeina, a venit ca un traznet…

- Reamintim ca accidentul a avut loc sambata, 13 iulie, pe Centura Oradea. Darius, in varsta de 18 ani, a pierdut controlul direcției și a intrat cu autoturismul in parapeți, iar apoi intr-un stalp, oprindu-se in șanțul de pe marginea carosabilului. In urma impactului, acesta a ramas incarcerat…

- La nici o luna de la momentul cand și-a pierdut mama, Cristi Brancu, prezentatorul emisiunii „Agenția VIP”, a facut un nou anunț trist. Bunica soției sale, Oana Turcu, a incetat astazi din viața, motiv pentru care indragitul prezentator a dedicat un minut din emisiune, pentru a vorbi despre femeia pe…