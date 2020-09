Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cutremuratoare. Patru persoane au murit intr-un cumplit accident rutier . Un microbuz a fost strivit intre doua TIR-uri.foto Patru romani au murit, astazi, intr-un cumplit accident rutier produs pe autostrada A44 din Germania, in apropierea orașului Bad Wunnenberg. Romanii se aflau intr-un microbuz…

- Un cumplit accident rutier s-sa produs, luni, pe Valea Bistrei, localitatea Zavoi in județul Caraș-Severin. In uma teribilului accident rutier un adolescent de 14 ani și un tanar de 21 de ani au murit. The post Accident cumplit in Banat: doi tineri au murit appeared first on Renasterea banateana .

- Doi tineri, in varsta de 21, respectiv 15 ani, au decedat, luni, in urma unui accident rutier care a avut loc in localitatea Zavoi, judetul Caras-Severin, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, iar unul s-a izbit apoi de un stalp de pe marginea drumului, care a cazut pe masina. O a treia persoana a…

- Un tanar de 18 ani și un minor de 16 ani au murit, iar o alta persoana se afla in stare grava la spital dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat. Tragedia s-a petrecut astazi in jurul orei 14:50 pe un camp din apropierea satului Alexeevca din raionul Edineț.

- O mama in varsta de doar 25 de ani și fiica ei de doar doi ani au pierit intr-un accident rutier cumplit, ce a avut loc in noaptea de luni spre marți pe autostrada A1, in zona municipiului Pitești.

- Tragedia s-a petrecut in zona kilometrului 108. La fata locului au intervenit o autospeciala pentru descarcerare, una pentru stingerea incendiilor si doua echipaje SMURD. Potrivit primelor informatii, soferul autocamionului ar fi efectuat o manevra de intoarcere dupa ce s-a incadrat gresit…

- Marius Cernescu, un consilier local din Suceava, și fiica sa in varsta de 10 ani, au murit, astazi, intr-un cumplit accident rutier produs intre localitațile Fetești și Movila din Ialomița, in timp ce se intorceau de la mare, potrivit monitorulsv.ro.In varsta de 36 de ani, consilierul local…

- Un politist a murit in aceasta dimineata, 13 august, intr-un accident rutier produs in apropierea satului Bulboaca, raionul Anenii Noi. Tanarul de 21 de ani a pierdut controlul volanului, iar automobilul a derapat, izbindu-se intr-un copac, transmite IPN.