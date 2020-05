Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți romani, care lucreaza intr-un abator din nord-vestul Germaniei, au fost infectați cu coronavirus, a confirmat Ministerul de Externe. Conform presei germane, ar fi vorba despre 92 de angajați, 62 dintre ei locuind intr-un complex comun. Presa nu a transmis și ce naționalitate au toți acești…

- Inspectorii de sanatate și securitate a muncii au constatat ca in fabrica nu erau indelinite cerințele de protecție impotriva COVID. Ministerul de Externe a verificat și toți angajații au contract de munca și asigurare medicala.

- MAE a anuntat ca 80 de muncitori care lucrau la un abator din landul Renania de Nord-Westfalia au coronavirus. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, starea celor 80 de persoane diagnosticate cu Covid 19 este buna. In total in aceasta unitate au fost testati pozitiv 130 de lucrptori. Cei 80 de muncitori…

- Un numar de 28 de muncitori romani au fost depistați pozitiv cu noul Covid-19 la o fabrica de prelucrare a carnii din Olanda.Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Haga, s-a autosesizat dupa apariția unor informații in presa referitoare la testarea pozitiva pentru…

- MAE informeaza ca 28 de cetațeni romani care lucrau intr-un abator din Olanda, au fost confirmați cu coronavirus. Aceștia au fost plasați in carantina, iar starea lor de sanatate este buna. Pana acum, muncitorii nu au apelat la ambasada Romaniei la Haga pentru asistența consulara.

- Ziarul Unirea Rareș Bogdan: „300 de muncitori sunt infectați cu coronavirus la o ferma din Germania la care lucreaza 500 de romani” Rareș Bogdan, europarlamentar liberal, a declarat la Realitatea Plus ca a fost alertat in cursul serii de luni, 27 aprilie de un roman care lucreaza in agricultura in Germania,…

- MAE bulgar a mentionat ca seful sectiei consulare a ambasadei Bulgariei in Olanda, Svilen Iliev, pretindea cate 5 euro de la cetatenii bulgari si cate 10 euro de la cei straini care au solicitat asistenta consulara. ''Un asemenea comportament este absolut incompatibil cu serviciul diplomatic…

- Ministerul de Externe informeaza ca, in prezent, peste hotarele țarii se afla doi moldoveni infectați cu coronavirus. Este vorba despre cele doua femei din Italia despre care s-a anuntat anterior. Acestea prezinta o dinamica pozitiva și medicii sunt optimiști.