Doi braconieri, prinși cu un urs tranșat în mașină. Unul dintre ei a sărit cu un cuțit la vânătorul care i-a surprins Cei doi barbați au capturat ursul cu ajutorul unei capcane neautorizate in padurea din comuna Runcu, județul Dimbovița. Au fost surprinși de paznicii de vanatoare care au chemat poliția. Mașina braconierilor in care se afla ursul tranșat a fost oprita pe drum, iar unul dintre barbați a sarit cu un cuțit la unul dintre vanatorii […] The post Doi braconieri, prinși cu un urs tranșat in mașina. Unul dintre ei a sarit cu un cuțit la vanatorul care i-a surprins appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adolescentul din Centrul de Plasament din Prahova fusese lovit de o mașina in curtea instituției și a suferit o fractura la un picior. Angajații Centrului nu i-au acordat niciun pic de atenție, deși copilul urla de durere. Preocuparea lor era sa ascunda cele petrecute și sa gaseasca un scenariu plauzibil…

- Un accident deosebit de grav a avut loc in aceasta dimineața in județul Bacau. Trei barbați au murit, iar o femeie este in stare critica, dupa ce mașina in care erau a intrat intr-un copac. Este vorba de trei barbați tineri de 27, 33 și 36 de ani. Șoferul a patruns pe contrasens și […] The post Inca…

- O mașina in care se aflau trei barbați a cazut in noaptea de vineri spre sambata in Bratul Borcea al Dunarii. Unul singur a reușit sa iasa din autoturism și sa se salveze. Ceilalți doi nu au mai ieșit la suprafața. Pompierii din Ialomița ii cauta. Potrivit ISU Ialomita, in jurul orei 3.35, pompierii…

- Traficul feroviar a fost intrerupt sambata dimineața pe magistrala 700 de cale ferata București-Urziceni dupa ce un tren a lovit o mașina. Șoferul a murit. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe magistrala 700 Urziceni-București, intre localitațile…

- Doi barbați, care au vrut sa spele o mașina in raul Teleajen, au avut nevoie de intervenția pompierilor pentru a-i scoate din albia raului. Pompierii din Prahova au intervenit, vineri, in Valenii de Munte pentru a scoate din raul Teleajen un autoturism de teren. De ajutor au avut nevoie și cei doi barbați,…

- Cinci tineri care mergeau la mare au fost la un pas sa arda de vii, in aceasta dimineata, dupa ce au zburat cu masina de pe autostrada, peste un sens giratoriu, pe autostrada A4, la Agigea. Autoturismul Opel Vectra, inmatriculat in județul Mehedinți, a rupt parapetul, a cazut intr-o rapa, unde a luat…

- O mașina care a ramas fara frane a luat foc in mers, pe autostrada A1, pe sensul de mers de la Arad catre Timișoara. Cei doi tineri care se aflau in autoturism, de 23 și 17 ani, au sarit din mașina care rula pe șosea. Este vorba despre șofer și pasagerul din dreapta, un baiat […] The post Doi tineri…

- Anchetatorii au descoperit doua tipuri de ADN pe explozibilul din automobilul omului de afaceri Ioan Crișan, asasinat in urma cu o saptamana la Arad. Unul dintre cele doua tipuri de ADN este al victimei, iar al doilea nu a fost identificat printre apropiați, și nici in baza de date a poliției, astfel…