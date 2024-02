Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Satu Mare, au efectuat o prindere in flagrant delict, intr-o cauza penala privind savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc și instigare la infracțiunea…

- Biroul de presa al IPJ Vrancea: PERSOANE CERCETATE PENTRU TRAFIC DE DROGURI DE MARE RISC Polițiștii Serviciul de Combatere a Criminalitații Organizate Vrancea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea, au documentat activitatea infracționala a doua persoane cercetate pentru trafic…

- Trei barbați din Trifești, județul Alba, au fost prinși in flagrant in timp ce abandonau caini in zona localitații Poiana Horea – Beliș, județul Cluj. Cel care i-a surprins pe oamenii fara suflet i-a și filmat. De ani de zile, oamenii din Poiana Horea se plang ca apar tot mai mulți caini abandonați.…

- FOTO | Trei barbați prinși in flagrant, in Alba Iulia, in timp ce incercau sa vanda droguri in valoare de 12.000 de lei. Au fost reținuți de BCCO și DIICOT Oradea FOTO | Trei barbați prinși in flagrant, in Alba Iulia, in timp ce incercau sa vanda droguri in valoare de 12.000 de lei. Au fost reținuți…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. B.T. Maramures, au documentat activitatea infractionala a mai multor persoane cercetate pentru trafic de droguri. Astfel, la data de 16 decembrie a.c., doi barbati, dintre persoanele cercetate,…

- *IPJ VALCEA* ACȚIUNE PE LINIE PISCICOLA A POLIȚIȘTILOR In data de 10 decembrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului Ordine Publica – Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol, impreuna cu cei de la Secția nr. 4 Prundeni și cu sprijinul unui reprezentant al Asociației Județene a Vanatorilor și…

- Trei barbați din Galați au fost arestați preventiv, dupa ce au fost prinși in flagrant in timp ce vindeau 100 de grame de droguri. In nici trei luni, spun anchetatorii, indivizii ar fi vandut peste un kilogram de cristal, un drog de mare risc. Aceeași cantitate de stupefiante a fost gasita in locuințele…

- Trei barbați din Buzau au ajuns dupa gratii sub acuzația de trafic de droguri. Indivizii, spun anchetatorii, vindeau canabis, inclusiv adolescenților. Un al patrulea barbat a fost plasat sub control judiciar in același dosar.