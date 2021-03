Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat noile restricții pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu coronavirus. Acestea au fost propuse de CNSU, dupa o ședința care a avut loc joi. Masurile urmeaza sa intre in vigoare de vineri, imediat dupa publicarea lor in Monitorul Oficial. Articolul Noile restricții adoptate de Guvern.…

- Guvernul a aprobat noile restricții pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu coronavirus. Acestea au fost propuse de CNSU, dupa o ședința care a avut loc joi. Masurile urmeaza sa intre in vigoare de vineri, imediat dupa publicarea lor in Monitorul Oficial.

- Ministrul Secretar de Stat, Raed Arafat a anunțat joi seara restricțiile care se vor impune in raport cu rata de infectare. Circulația va fi restricționata de la ora 20.00 pentru zilele de vineri sambata, duminica in localitațile in care rata de infectare este de peste 4 la mie, și pe tot parcursul…

- OFICIAL| Noile restricții adoptate de Guvern. Cand se vor inchide magazinele și in ce condiții va fi INTERZISA ieșirea din casa dupa ora 20:00 Guvernul a aprobat noile restricții pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu coronavirus, propuse de CNSU dupa o ședința care a avut loc in cursul zilei de…

- Guvernul a aprobat noile restricții pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu coronavirus. Acestea au fost propuse de CNSU, dupa o ședința care a avut loc joi. Potrivit documentului propus de CNSU și adoptat de Guvern, in localitațile cu o incidența mai mare de 7,5 cazuri COVID la mia de locuitori…

- Continua discuțiile privind noi restricții la nivel național pentru a ține sub control valul trei al pandemiei de COVID-19. Conform unor surse, Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) urmeaza sa fie convocat joi. Potrivit propunerilor discutate, va fi diferențiere de restricții intre cele…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat miercuri hotararea prin care se propune prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. CNSU a decis ca circulația in afara locuinței sa fie interzisa dupa ora 22, iar cazarea in pensiunile și hotelurile de la munte sa fie limitata la 70%…

- De duminica, 14 martie, circulația va fi interzisa între orele 22:00 - 05:00, în timp ce cazarea la pensiunile și hotelurile din zona de munte vor fi limitate la 70% din capacitate. „CNSU propune modificarea intervalului orar în care…