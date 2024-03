Stiri pe aceeasi tema

- Dupa scaderea temporara a prețurilor RCA la camioanele de peste 16 tone, Guvernul vrea sa aprobe joi o schema de ajutor de stat privind compensarea creșterii accizei la motorina pentru transportatorii de marfuri și persoane, licențiați in Romania. Motivele țin de faptul ca mulți transportatori ar risca…

- Lansarea marcheaza, de asemenea, o a doua victorie consecutiva pentru Agentia Japoneza de Explorare Aerospatiala (JAXA), dupa ce modulul sau lunar, SLIM, a realizat o aterizare precisa luna trecuta si a facut din Japonia doar a cincea tara care a dus o nava spatiala pe Luna. Un jucator relativ mic in…

- Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, acuza Guvernul ca a impus „coșmarul cu e-factura pentru toate firmele”, deși obligația europeana pentru e-factura era doar la contractele cu statul. „Statul roman a cerut sa aplice coșmarul cu e-factura pentru toate firmele. Vi se tot zice ca e-factura este…

- Preturile din China au continuat sa scada in luna ianuarie, cand au inregistrat cea mai grava cadere din ultimii 14 ani, potrivit datelor oficiale publicate joi, intr-un moment in care Guvernul de la Beijing incearca sa relanseze consumul gospodariilor, transmite AFP.Aceasta deflatie cu care se confrunta…

- In țiuitul asurzitor al țanțarilor pe care-i transformam zilnic in armasari, riscam sa pierdem evenimente importante. Un cineast roman care a marcat cinematografia romana postdecembrista, Nae Caranfil, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al UNATC. Pe 30 ianuarie 2024, Nae Caranfil a devenit Doctor…

- Analiza preliminara realizata de Consiliul Concurenței cu privire la prețurile de vanzare ale alimentelor in cazul carora s-a plafonat adaosul comercial indica faptul ca pentru majoritatea produselor s-a inregistrat in medie o scadere a prețurilor, deși au existat și o serie de excepții, precum și diferențe…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit marti in sens pozitiv prognoza sa de crestere a economiei globale, mentionand forta neasteptata a economiei SUA si masurile de sprijin fiscal in China. In prezent, Fondul estimeaza o crestere a econjomiei globale de 3,1% in 2024, in crestere cu 0,2 puncte…

- Italia s-a retras din acordul controversat cu China al Noilor Drumuri ale Matasii, la patru ani dupa ce a intrat in el, anunta miercuri o sursa din Guvernul lui Giorgia Meloni, care aprecia inainte sa ajunga la putere, in 2022, ca aceasta aderare este o ”greseala grava”, relateaza AFP.Aceasta decizie…