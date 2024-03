Stiri pe aceeasi tema

- Inițiativa legislativa de interzicere a staționarii mașinilor cu motorul pornit in orașe și municipii a fost adoptata in mod tacit de Senat.Comisiile de specialitate nu i-au mai intocmit un raport suplimentar de respingere dupa ce Guvernul a transmis Parlamentului ca susține inițiativa.Senatul a adoptat,…

- Trusa de prim ajutor este esențiala in orice autovehicul, iar legea ne obliga sa o avem mereu la noi. Așa știu toți șoferii, dar o noua lege din Codul Rutier spune ca pot fi și excepții, iar trusa nu mai este obligatorie. Trusa de prima ajutor nu mai este obligatorie pentru toate vehiculele Guvernul…

- Coaliția de guvernare a stabilit ca alegerile prezidentiale sa se desfasoare la primul tur pe 15 septembrie, iar al doilea tur pe 29 septembrie, a anunțat miercuri seara premierul și liderul PSD Marcel Ciolacu, la Romania TV.Intrebat daca au fost „batute in cuie” datele pentru alegeri, Marcel Ciolacu…

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au luat act, miercuri, de scrisoarea presedintelui Iohannis prin care Parlamentul este informat ca forta de reactie a NATO poate intra, stationa sau tranzita Romania in scopul pregatirii si/sau desfasurarii de operatii militare, daca…

- Cel mai recent sondaj CURS, efectuat in intervalul 15-27 ianuarie 2024, pe un eșantion de 1.082 de persoane și o marja de eroare de +/-3%, indica faptul ca AUR este pe locul 2 in preferințele electoratului, in cazul in care alegerile europarlamentare ar avea loc duminica viitoare. PSD se menține pe…

- Surse politice au declarat, sambata, pentru News.ro, ca presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a convocat Senatul in sesiune extraordinara, luni, 22 ianuarie, pentru declansarea procedurii legislative de aprobare a ordonantelor de urgenta adoptate de Guvern, in vacanta parlamentara. Sunt avute in vedere…

- In ultimele saptamani, Bucureștiul a fost lovit de un val de aer poluat care a inroșit harta Capitalei. Senzorii independenți care masoara calitatea aerului au explodat mai ales in zonele unde sunt amplasate școli și spitale. Putem vorbi, fara sa exageram, despre o problema de sanatate publica.