- Ultimele vești despre starea de sanatate a vedetei Celine Dion: 'Se roaga pentru un miracol'Celine Dion "se roaga pentru un miracol" in timp ce se lupta pentru sanatatea ei, spune sora artistei: "Are spasme imposibil de controlat”, anunța Mediafax. Claudette Dion, in varsta de 74 de ani, a…

- Un șofer incepator a provocat in urma cu o saptamana un accident violent de circulație, pe o șosea din Bistrița- Nasaud și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona au fost publicate acum de pagina de Facebook a portalului de știri locale Mesager24.Accidentul a avut loc pe DN17D, in localitatea…

- Intocmirea unui dosar pensie 2023 poate fi destul de dificila, pentru ca trebuie sa faci rost, daca nu le ai deja, de acte foarte importante. Pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) sunt prevazute condițiile in care angajații se pot pensiona anticipat și numarul de ani de contribuție pe…

- Focuri de arma in Timișoara, in aceasta seara! Un barbat in varsta de 35 de ani ar fi fost impușcat pe terasa unui local, de un al individ, in varsta de 54 de ani. Potrivit primelor informații, cel care a tras cu arma ar fi folosit un pistol tip Airsoft.

- Dana Roba a fost lovita in cap cu un ciocan de catre soțul ei, care in momentul de fața este sub custodia poliției. Starea de sanatate este in continuare grava, suferind doua intervenții chirurgicale. Sora ei, Lidia, i-a ținut pe toți urmaritorii make-up artistei la curent cu situația in care se afla…

