Stiri pe aceeasi tema

- Celine Dion anunța, in luna decembrie a anului 2022, cu ochii in lacrimi, ca a fost diagnosticata cu o boala grava. Deși cu ceva vreme in urma veștile nu pareau sa fie chiar bune despre starea ei de sanatate, se pare ca acum artista se simte mai bine. De curand, celebra cantareața a publicat o fotografie…

- Durerea abdominala, in spate sau inghinala, dar și senzația de pulsație in zona ombilicului, pot indica o boala grava, care poate da sangerare puternica in corp, amenințand astfel viața. De multe ori, afecțiunea este diagnosticata intamplator deoarece in stadiile incipiente nu provoaca semne și simptome.…

- Eric Carmen s-a stins din viața la 74 de ani, se arata intr-un anunț oficial publicat pe site-ul cantarețului. Ani de zile el a fost vocalistul trupei „The Raspberries”, insa artistul a devenit cunoscut la nivel internațional datorita melodiilor „All by Myself” și „Hungry Eyes”. „Cu imensa tristețe…

- Vești noi despre starea de sanatate a Regelui Charles. S-a aflat cum se simte acum, la o luna dupa ce a anunțat ca sufera de o boala grea. In plin tratament anticanceros, a revenit la Palatul Buckingham și și-a intrat serios in responsabilitați. Regele Charles reia activitatea Regele Charles a revenit…

- Cantareata americana Taylor Swift a ajuns in fruntea topului vanzarilor globale in 2023, pentru a patra oara de cand Federatia Internationala a Industriei Fonografice (IFPI), organismul international al industriei muzicale, acorda aceasta distinctie, scrie AFP, transmite News.ro. Este pentru a 11-a…

- Cantareața canadiana Celine Dion și-a facut o apariție surpriza la gala Premiilor Grammy dupa ce a fost diagnosticata cu o condiție neurologica din cauza careia a fost nevoita sa iși anuleze toate concertele de anul trecut, relateaza revista Variety.

- Boala lui Bruce Willis – care si-a incheiat cariera in primavara lui 2022 din cauza unor probleme de sanatate – s-a agravat, iar actorul are... The post Diagnostic oficial pentru starea de sanatate a lui Bruce Willis: „Nu exista niciun tratament pentru aceasta boala” appeared first on Special Arad ·…

- Duminica, 31 decembrie 2023, se implinesc 134 de ani de la moartea marelui povestitor roman Ion Creanga . Preotul Florin Tuscanu amintește in rubrica sa de pe Facebook, DREPTUL LA NEUITARE… , ca Ion Creanga a trecut la cele veșnice, la varsta de 52 de ani, la numai cateva luni dupa moartea bunului sau…