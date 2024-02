Stiri pe aceeasi tema

- Celine Dion (55 de ani) va lansa un nou documentar, intitulat „I am: Celine Dion”, in care vorbește despre boala neurologica rara și incurabila, care a facut-o sa se retraga din muzica. Vedeta canadiana sufera de sindromul persoanei rigide – SPR – caracterizat prin rigidizarea musculara progresiva…

- Cantareața americana Alicia Keys le-a oferit luni o surpriza de proporții londonezilor care au luat metroul, oferind o interpretație improvizata in una dintre cele mai cunoscute stații ale metroului din capitala Marii Britanii, relateaza Reuters.

- Adda este in culme fericirii dupa ce a primit vești bune din partea medicilor. Cantareața a fost diagnosticata cu boala Lyme in urma cu ceva timp, iar acum a terminat tratamentul.Pe una dintre rețelele de socializare, Adda a anunțat cu mare bucurie ca dupa un an și jumatate a terminat tratamentul pe…