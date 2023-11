Stiri pe aceeasi tema

- Conform surselor Realitatea Plus, Partidul Național Liberal a luat decizia sa supuna la vot ridicarea imunitații parlamentare a lui Florin Cițu. Numele fostului premier apare in dosarul achizițiilor de vaccinuri anti-Covid-19 din perioada pandemiei, Florin Cițu este in prezent senator din partea Partidului…

- DNA cere ridicarea imunitații fostului premier Florin Cițu și a miniștrilor Sanatații din perioada pandemiei. Acuzațiile aduse Direcția Naționala Anticorupție (DNA) solicita ridicarea imunitații fostului prim-ministru, Florin Cițu, precum și a foștilor miniștri ai Sanatații, Vlad Voiculescu și Ioana…

- Procurorii DNA cer vineri ridicarea imunitații fostului premier Florin Cițu (PNL) și a foștilor miniștri ai Sanatații Vlad Voiculescu (USR) și Ioana Mihaila (USR) in dosarul legat de achiziția vaccinurilor anti-COVID, potrivit celor de la „Gandul”. Citește și: (Video) Ultimul drum al lui Condoruș Stavaste.…

- PSD a comentat acid, joi, cererea DNA de urmarire penala a foștilor miniștri Florin Cițu, Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila in dosarul achiziției de vaccinuri anti-coronavirus.„In timp ce romanii mureau, Voiculescu, Cițu și Mihaila FURAU! 1 miliard de euro a fost costul platit de romani in plina pandemie…

- Direcției Naționale Anticorupție cere, joi, ridicarea imunitații parlamentare a fostului premier Florin Cațu și aviz de la președintele Klaus Iohannis pentru anchetarea foștilor miniștri ai Sanatații – Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila, in dosarul achiziției de vaccinuri

- Se știu numele celor trei inalți oficiali pe care DNA vrea sa ii ancheteze pentru achiziția de vaccinuri anticoronavirus. Cei trei vor fi puși sub urmarire penala, daca președintele Klaus Iohannis și Senatul aproba cererea DNA.Iata lista completa a acuzațiilor care li se aduc - VOICULESCU…

- In conformitate cu prevederile constitutionale si legale, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie a transmis procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie referatul cauzei, in vederea sesizarii Presedintelui Romaniei si Senatului Romaniei pentru formularea…