- Secția militara a DNA a clasat in martie 2023 un dosar care privea modul in care funcționa Ferma Dacilor fara autorizație de incendiu. DNA va redeschide acest dosar dupa ce pensiunea a ars din temelii marți. Dosarul DNA ar arata ca ISUJ Prahova ar fi acordat in 2019 doar avertismente la Ferma Dacilor,…

- Pensiunea din localitatea prahoveana Tohani nu avea autorizație de securitate la incendiu, a anunțat marți dimineața Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova, in urma incendiului in care cel puțin trei persoane și-au pierdut viața. Nereguli fusesera descoperite la aceasta pensiune inca…

