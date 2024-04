Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic incendiu a izbucnit, sambata dimineata, dupa ora 4,00, la o terasa de pe plaja din localitatea Corbu, flacarile extinzandu-se pe o suprafata de aproximativ 1.000 de metri patrati, langa campingul de rulote, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", conform Agerpres.

- COMUNICAT DE PRESA Activitați preventive desfașurate la unitațile de turism și agrement Prevenirea situațiilor de urgența este activitatea desfașurata pentru creșterea siguranței și securitații cetațenilor si bunurilor materiale. La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Anghel Saligny”…

- BULETIN INFORMATIV SAPTAMANA PROTECȚIEI CIVILE In acest an, la data de 28 februarie, sarbatorim 91 de ani de Protecție Civila in Romania. Pentru marcarea acestui moment, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Anghel Saligny” al județului Vrancea organizeaza o serie de activitați menite sa dezvolte…

- ■ controalele au vizat firme cu activitate in turism și alimentație publica ■ „Au fost constatate 74 neconformitati, fiind sanctionate cu 42 de avertismente si 23 de amenzi in valoare de 467.500 de lei“, se arata intr-un comunicat ■ Conform datelor transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Verificarile efectuate de specialistii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava“ Neamt au scos la iveala nenumarate deficiente in ceea ce priveste securitatea la incendiu

- In aceasta dimineața, in jurul orelor 01.00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Someș" al judetului Satu Mare a fost alertat, prin apel la 112, despre producerea unei situații de urgența la un operator economic aflat pe raza localitații Medieșu Aurit.

- Inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgența Dealul Spirii au continuat activitațile de control la unitațile de turism din zona de competența, in vederea identificarii deficiențelor care pot pune in pericol siguranța utilizatorilor și au și luat primele masuri.