Patru elevi au fost raniti usor, miercuri, dupa ce a cazut peste ei, in clasa, tavanul de la Scoala Gimnaziala din localitatea Loamnes, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. „ISU Sibiu intervine de urgenta la Scoala Gimnaziala Alamor, din localitatea Loamnes acolo unde s-a prabusit tavanul unei sali de clasa. La fata […]