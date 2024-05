Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, a gasit explicația pentru care medicul Cirstoiu, propus inițial de catre PSD și PNL pentru a candida la Primaria Capitalei, a fost un experiment eșuat. Simonis este de parere ca managerul Spitalului Universitar a avut parte de un linșaj…

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a afirmat, marti seara, ca medicul Catalin Cirstoiu, propus initial de catre PSD si PNL pentru a candida la Primaria Capitalei, a fost linsat mediatic, fiind atacat si pentru lucruri pe care le-a facut si pentru ce nu a facut. „In politica,…

- Șefii coaliției inclina sa il retraga pe medicul Catalin Cirstoiu, dar nu au ajuns la o decizie finala in acest sens, in ședința de astazi convocata pe acest subiect și inceputa la ora 10.00. Negocierile sunt inca in desfașurare, cele doua tabere nu reușesc sa se puna de acord privind viitori pași pentru…

- Declarația ciudata a lui Ciolacu „Domnul Cirstoiu nu e un criminal, iertati-ma! Inteleg campania… dom-le, e un medic de exceptie e un decan la UMF, un om care si-a cladit profesional tot ce se poate, este solicitat si in Romania si in strainatate pentru operatii si nu face operatii simple. Haideti sa…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a explicat de ce liberalii și social-democrații au ales varianta Catalin Cirstoiu pentru Primaria Capitalei, fiind subliniat faptul ca mizeaza pe un om care poate sa se ocupe de problemele bucureștenilor, neinteresat de „afaceri” și de apariția la TV.

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat luni ca nu a discutat cu primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, despre sustinerea acestuia sau fiului acestuia la alegerile locale din partea PSD. Simonis a fost intrebat, la Palatul Parlamentului, daca la intalnirea…

- Primarul sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a avut marti o intalnire cu presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, si presedintele PSD Marcel Ciolacu, ocazie cu care au discutat si despre posibilii candidati la Primaria Capitalei. „Am susținut ceea ce am spus, ca…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a declarat marți, 20 februarie, la Antena 3, ca, daca PSD va stabili un candidat cu șanse reale la Primaria Capitalei, atunci il va susține, iar daca nu, atunci este dispus sa candideze, pentru ca, spune el, intr-o competiție intre Nicușor Dan și Gabriela…