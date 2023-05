Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, a respins posibilitatea livrarii de avioane de lupta Ucrainei, in cursul reuniunii aliatilor occidentali desfasurate la baza aeriana americana de la Ramstein.Germania poate totusi furniza pilotilor ucraineni aeronave pe care sa le poata opera prompt si…

- Aproximativ 50 de aliati ai Ucrainei, indemnati de Volodimir Zelenski sa livreze armament si munitie suplimentare, se reunesc vineri in Germania pentru a-si coordona ajutorul militar acordat Kievului, care afirma ca pregateste o contraofensiva de amploare, relateaza AFP.Aceasta reuniune, organizata…

- Vicepresedintele Consiliului Securitatii Rusiei, Dmitri Medvedev, a dat asigurari sambata ca actualul stat ucrainean nu intereseaza pe nimeni in Rusia, Europa, SUA, America Latina, Asia si Africa, motiv pentru care zilele Ucrainei sunt numarate, transmite EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei intenționeaza sa lanseze o contraofensiva in primavara - probabil ca acest lucru se va intampla in aprilie-mai, a declarat ministrul Apararii din Ucraina, Oleksiy Reznikov, intr-un comentariu pentru postul de radiodifuziune ERR.Ministrul a facut…

- "Exista un punct de pornire bun, si anume ca atat de multi romani primesc acum viza pentru a veni in SUA", a spus el la o intalnire cu jurnalisti romani, adaugand insa ca problema e legata de rata de refuz de aproximativ 10% in randul celor care aplica pentru viza. Pentru ca Romania sa intre in programul…

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a declarat ca livrarea de avioane de lupta Ucrainei nu este o prioritate in acest moment, precizand ca acest aspect va fi discutat cu siguranta.Securizarea spatiului aerian al Ucrainei este prioritatea, a declarat el la canalul de televiziune german ARD.„Doar…

- Armata rusa a lansat vineri 106 rachete asupra infrastructurii civile din Ucraina, dintre care 76 rachete de croaziera, a anunțat pe Telegram comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valery Zaluzhny. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…