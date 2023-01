DJ Manda si Dominique lanseaza Lonely – piesa care va incinge indragostitii pe ringul de dans

Stiri pe aceeasi tema

- Finalul lunii ianurie aduce o piesa fresh, cu ritmuri „caliente” ce te vor face sa te gandești la zilele toride de vara, iar „vinovați” pentru acest single sunt DJ SAVA și Adriana Onci. „Colaborarea cu Adriana Onci a fost «perfect match» pentru inceputul anului 2023, dar și pentru aceasta piesa. In…

- Armin van Buuren colaboreaza cu alți doi artiști de renume, DJ-ul Matoma și compozitorul american Teddy Swims, pentru o piesa cu un potențial enorm de a atinge succesul, „Easy To Love”. „Easy To Love” este o piesa care vorbește pentru toți cei care s-au indragostit, macar o data in viața, la prima…

- Povestea de dragoste s-a incheiat. Și totuși ții in continuare la persoana pe care ai iubit-o. Despre asta e vorba in noul cantec Dimitri’s Bats, CASABLANCA – o iubire pierduta, care acum se continua prin altceva. Dar ce ar putea crește vreodata in locul pasiunii care acum a disparut? Ar exista oare…

- Gaz pe Foc și Andra Gogan fac o echipa excelenta, un adevarat mix intre generații, pentru lansarea hit-ului „Seara de Ajun”. „Seara de Ajun” creaza cadrul ideal dedicat sarbatorilor de iarna și ne transpune langa brad, alaturi de cele mai importante persoane din viețile noastre. Cu „Seara de Ajun”…

- Armin van Buuren lanseaza „Typically Dutch”, o piesa care a fost ascultata in premiera la Tomorrowland 2021, fiind de atunci foarte solicitata. „Typically Dutch” a fost realizata in colaborare cu artiștii olandezi Wildstylez și PollyAnna. Un banger in adevaratul sens al cuvantului, noua piesa lansata…

- Nicole Cherry și rareș colaboreaza muzical pentru prima data pentru piesa ,,Alo, Alo”, o piesa ce descopera discuția dintre doi indragostiți, pe o parte fata care simte nevoia de mai multa atenție și, pe de cealalta parte, baiatul care e indiferent cu privire la sentimentele ei. Colaborarea nu este…

- Producatorul și compozitorul nominalizat la Grammy, Audien, care a ajuns pe locul 1 in topul Billboard Dance Radio cu piesa „Craving”, lanseaza „Way Back Home”, alaturi de Jordan Grace. Incepand cu acorduri timide de chitara, „Way Back Home” este o piesa plina de sensibilitate, in care vocea lui Jordan…

- Alina Eremia lanseaza „Sweat” alaturi Arem Ozguc și Arman Aydin, primul single de pe EP-ul in limba engleza anunțat de artista in luna septembrie. “Sweat” a luat naștere in luna iulie, cand Alina, alaturi de songwriteri și producatori romani, cat și internaționali, au plecat intr-un camp de creație…