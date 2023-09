Dispar culturile fermierilor! Inteligența artificială dă erori grave la APIA Situație incredibila la APIA, din cauza erorilor la controlul prin teledetecție: fermierii s-au trezit ca inteligența artificiala nu le recunoaște culturile. Graul devine soia, orzoaica porumb și tot așa, iar agricultorii risca sa se trezeasca cu tot felul de probleme pe cap. Problemele erau cunoscute, dupa cate se pare de ceva vreme de conducerea agenției, dar nu s-a facut nimic pentru remedierea lor. Mai grav, este faptul ca agricultorii au fost sfatuiți de funcționarii agenției sa-și schimbe cererea unica de plata, ceea ce ar putea duce la pierderea subvenției. Schimbarea Declarației APIA prin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

