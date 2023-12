Disney începe integrarea Hulu pe platforma sa de streaming Disney+ Lansarea completa este asteptata sa aiba loc in martie 2024, a anuntat miercuri Disney. Compania a oferit anterior un pachet de Disney+ si Hulu, dar lansarea de miercuri face parte din integrarea celor doua platforme. Luna trecuta, Disney a fost de acord sa cumpere participatia de o treime la Hulu care era detinuta de NBCUniversal, parte a grupului Comcast, a spus presedintele direct-to-consumer al Disney, intr-un comunicat. ”Dincolo de a debloca aceasta experienta pentru abonatii nostri existenti pentru pachet, speranta noastra este sa ii inspiram pe abonatii de sine statatori ai Disney+ si Hulu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

