- Datorita uriasului succes al mastodontului de divertisment Disney, industria filmului americana a doborat un nou record la box-office-ul mondial in 2019, cu incasari de 42,5 de miliarde de dolari, relateaza ADP. Succesul in cinematografe al blockbusterelor imperiului lui Mickey…

- Disney are probleme de imagine dupa ce gigantul media a fost dat in judecata pentru ca a plagiat un slogan despre care o companie spune ca este al lor de mai bine de un deceniu, potrivit tmz.com, scrie Mediafax.Potrivit unor documente legale obținute de platforma de știri mondene tmz.com,…

- Filmul „Minionii“, care a strans 8.148.891 de lei in urma cu patru ani, a fost depasit de noua productie Disney „Frozen 1“, care a devenit cea mai vizionata animatie din toate timpurile in Romania.

- Disney, impulsionat de incasarile de 919,7 milioane de dolari obtinute de filmul de animatie „Frozen II", a devenit duminica primul studio din istoria cinematografiei care a reusit sa depaseasca pragul de 10 miliarde de dolari in box-office-ul sau anual, informeaza deadline.com.

- ”The Mandalorian” a devenit cel mai solicitat serial din lume, la trei luni de la lansare, depașind serii precum ”Stranger Things” sau ”Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor”, anunța platforma Advanced Television.Producția originala Disney+ ”The Mandalorian” a fost oficial cea mai cautata serie…

- Lungmetrajul „Frozen 2“ a debutat in box office-ul nord-american de weekend cu incasari de 127 de milioane de dolari, stabilind un record pentru o animatie lansata in luna noiembrie. In Romania, filmul Disney a avut al doilea cel mai bun weekend de debut al anului dupa „Razbunatorii: Sfarsitul jocului“.

- La inceputul anului viitor Michael Keaton (“Birdman”, “Batman”, “Robocop”), Samuel L Jackson (“Jurassic Park”, “Good Fellas”, “Pulp Fiction”) și Maggie Q (“Designated Survivor”, “Divergent”, “Mission Impossible 3”) vor filma in Romania pentru “The Asset” in regia lui Martin Campbell, cel care a facut…