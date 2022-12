Renault a spus ca Delbos va pleca la sfarsitul lunii decembrie, fara a oferi un motiv pentru plecarea ei. Fedra Ribeiro va fi numita CEO al Mobilize, in timp ce Patrick Claude, seful serviciilor financiare ale grupului, va prelua rolul lui Delbos, cu titlu interimar, la filiala financiara a Renault, RCI Banque, se arata intr-un comunicat. Delbos s-a alaturat Renault in 2012, in calitate de controlor de grup si a fost un director experimentat, care a ajutat la tranzitia dintre fostul sef Carlos Ghosn, care a fost arestat la Tokyo in 2018 sub acuzatie de abatere financiara, si actualul CEO Luca…